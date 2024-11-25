Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü
BALIKESİR'in Marmara ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında kopan kaya parçaları, 2 işçinin üstüne düştü. Olayda 2 işçi de hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, saat 16.30 sıralarında Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi.
1 / 8
A.Ö. ile M.D.’nin (55) üstüne, ocakta çalıştıkları sırada kopan kaya parçaları düştü.
2 / 8
2 işçi de göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Bölüğü Arama Kurtarma Timi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edild
3 / 8
Göçük altında kalan işçilerden A.Ö.'nün ve M.D.'nin cansız bedenlerine ilerleyen saatlerde ulaşıldı.
4 / 8