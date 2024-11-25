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Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında kopan kaya parçaları, 2 işçinin üstüne düştü. Olayda 2 işçi de hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü - Resim: 1

Olay, saat 16.30 sıralarında Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi.

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Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü - Resim: 2

A.Ö. ile M.D.’nin (55) üstüne, ocakta çalıştıkları sırada kopan kaya parçaları düştü.

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Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü - Resim: 3

2 işçi de göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Bölüğü Arama Kurtarma Timi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edild

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Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü - Resim: 4

Göçük altında kalan işçilerden A.Ö.'nün ve M.D.'nin cansız bedenlerine ilerleyen saatlerde ulaşıldı.

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