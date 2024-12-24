Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada bir patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Kaynak: DHA / İHA
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Kavaklı köyünde bulunan mühimmat üretilen bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi.
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve şimdilik ölenlerin sayısının 12 kişi olduğunu ve 3 kişinin hastanede yaralı olduğunu duyurdu. Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" dedi.
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Patlamanın sebebini belirlemek amacıyla Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
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