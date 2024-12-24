Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve şimdilik ölenlerin sayısının 12 kişi olduğunu ve 3 kişinin hastanede yaralı olduğunu duyurdu. Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" dedi.



