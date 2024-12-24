  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada bir patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Kaynak: DHA / İHA
Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Kavaklı köyünde bulunan mühimmat üretilen bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi.

1 / 4
Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve şimdilik ölenlerin sayısının 12 kişi olduğunu ve 3 kişinin hastanede yaralı olduğunu duyurdu. Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" dedi.

2 / 4
Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Patlamanın sebebini belirlemek amacıyla Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

3 / 4
Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4
4 / 4