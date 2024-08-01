Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı

Söndürme çalışmalarına; havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçelerden gelen toplam 37 araç ve 100 personel katıldı.