Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytin ağaçlarına da sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Balıkesir'in tatil ilçesi olan Erdek'te, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu Yolu mevkisinde orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı.
1 / 10
Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, belediye hoparlöründen yaptığı anons ile vatandaşları söndürme çalışmaları çağırdı.
2 / 10
Söndürme çalışmalarına; havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçelerden gelen toplam 37 araç ve 100 personel katıldı.
3 / 10
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu yolu mevkisinde çıkan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı.
4 / 10