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Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytin ağaçlarına da sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı - Resim: 1

Balıkesir'in tatil ilçesi olan Erdek'te, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu Yolu mevkisinde orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı.

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Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı - Resim: 2

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, belediye hoparlöründen yaptığı anons ile vatandaşları söndürme çalışmaları çağırdı. 

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Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı - Resim: 3

Söndürme çalışmalarına; havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçelerden gelen toplam 37 araç ve 100 personel katıldı.

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Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı - Resim: 4

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu yolu mevkisinde çıkan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı. 

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