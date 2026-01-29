Balıkesir'de toprak kayması; 145 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı
Balıkesir'de toprak kayması nedeni ile Savaştepe ilçesi yakınlarında 145 yolcu taşıyan bir yolcu treninin lokomotifi ve bir vagonu raydan çıktı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken 16 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı...
Kaynak: DHA / İHA
Olay, akşam saatlerinde Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma- İzmir seferini yapan E 68012 sefer sayılı yolcu treni, Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi.
Zemindeki hareketlilik nedeniyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı.
Kazada yolculardan Zehra E. (16) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yolcular olay yerine gelen başka bir trenle en yakın Soğucak İstasyonu’na tahliye edildi. Yolcular, buradan otobüslerle İzmir’e gönderildi.
