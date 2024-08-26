Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü

E.S.'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Öte yandan baba M.S. bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)