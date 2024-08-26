Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü
Balıkesir'de 18 yaşındaki bir kız çocuğu babası tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından baba evden kaçarken, genç kızın cansız bedenini işten gelen annesi buldu.
Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.S., kızı E.S. ile tartışmaya başladı.
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M.S., tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı. Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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E.S.'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Öte yandan baba M.S. bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
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