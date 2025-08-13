Balıkesir'deki 6,1'lik depremin hangi fayları etkilediği belirlendi: 1,5 ay önce ''geliyorum'' demiş

Çalışmalar hakkında bilgi veren DUAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, "1,5 ay önce de buraya gelmiştik. Özellikle Sındırgı ve Gelenbe faylarını, kayma hareketlerini incelemek için bir projemiz var. Noktalar tesis ettik. Küresel konumlama sistemi yardımıyla buralarda noktaların hareketlerini GPS uydulardan tespit ediyoruz. Depremden önce burada ölçü yaptığımızda, yer kabuğunda büyük hareketlenmeler meydana geliyordu. Biz de bu hareketlenmenin ne kadar olduğunu, fayın nasıl kırıldığını belirlemek için yine ekibimizle beraber buradayız. Fayın kırılma mekanizmasına ilişkin bilgiler toplamaktayız. Burada 4 sabit istasyonumuz var. Onların verilerine göre; anlık olarak 2-3 santim bandında sallanmaların ve anlık değişimlerin olduğunu tespit ettik. Çok büyük kaymalar yok. Değerlendirmelerimiz sürüyor. Kalıcı deformasyonun, kayma hareketleri ne kadar; özellikle yüzeye yansıyan kısmını ne kadar olduğunu modellemeye çalışacağız" dedi.