Balıkesir'deki 6,1'lik depremin hangi fayları etkilediği belirlendi: 1,5 ay önce ''geliyorum'' demiş
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından, depremin bölgedeki hangi fayları etkilediği üzerinde yapılan araştırmalar, bölgedeki sismik hareketliliğin 1,5 ay önce başladığını gözler önüne serdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (DUAM) bilim insanları, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem etkisini araştırmak için bölgede çalışma yapıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren DUAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, "1,5 ay önce de buraya gelmiştik. Özellikle Sındırgı ve Gelenbe faylarını, kayma hareketlerini incelemek için bir projemiz var. Noktalar tesis ettik. Küresel konumlama sistemi yardımıyla buralarda noktaların hareketlerini GPS uydulardan tespit ediyoruz. Depremden önce burada ölçü yaptığımızda, yer kabuğunda büyük hareketlenmeler meydana geliyordu. Biz de bu hareketlenmenin ne kadar olduğunu, fayın nasıl kırıldığını belirlemek için yine ekibimizle beraber buradayız. Fayın kırılma mekanizmasına ilişkin bilgiler toplamaktayız. Burada 4 sabit istasyonumuz var. Onların verilerine göre; anlık olarak 2-3 santim bandında sallanmaların ve anlık değişimlerin olduğunu tespit ettik. Çok büyük kaymalar yok. Değerlendirmelerimiz sürüyor. Kalıcı deformasyonun, kayma hareketleri ne kadar; özellikle yüzeye yansıyan kısmını ne kadar olduğunu modellemeye çalışacağız" dedi.
DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak da "Deprem olduktan sonra hızlı bir şekilde bölgeye geldik. Amacımız, depremin kökeninin ne olduğunu bulmak. Hangi fayların bu depremi ürettiği, gelecek dönem içerisinde hangi fayların deprem üretip, üretmeyeceği, potansiyeller nedir? Bunları yönelik saha çalışması yapıyoruz. Depremden sonra yüzey kırığı, yüzeysel deformasyonun olup olmadığı konusunda çalışıyoruz. Bölgedeki yapıyı da ortaya çıkartmaya uğraşıyoruz" diye konuştu.