Balıkesir'in iki ilçesinde orman yangını
Balıkesir'in Altıeylül ve Kesput ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
KEPSUT'TA DA ORMAN YANGINI
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.50 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
DURSUNBEY’DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan, bugün saat 12.00 sıralarında Dursunbey ilçesi yakınlarındaki ormanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Asarlı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.