Balıklar ölmesin diye şelaleye hortumla su veriyor

Susuzluktan dolayı balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren İnak, "Kuraklıktan dolayı 3-4 gündür şelalede su kuruduğu için şelalenin su olan bölgesinden hidroforla kuruyan bölgeye su aktarıyoruz. Sabah baktığımızda yüzlerce balığın öldüğünü gördük. Çok az bir bölgede su vardı. Buradaki suyu çoğaltıp, su olan bölgeye balıklarımızı taşımak için, onların ölmemesi için 5 saattir buraya su veriyorum" dedi.

