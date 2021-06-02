Balinanın karnından ''hazine'' çıktı! 1,5 milyon dolara sattılar
Aden Körfezi açılan bir grup balıkçı, balina cesediyle karşılaştı. Kestikleri balinanın karnında parfüm endüstrisinde kullanılan 127 kilogram akamber tespit eden balıkçılar, 1,5 milyon dolar kazandı.
Yemen’de bir grup balıkçı, balığa çıktıkları sırada sahil güvenlik yetkilileri tarafından Aden Körfezi’ndeki bir ispermeçet balinası cesedine karşı uyarıldı.
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Güney Aden şehrinden 35 kişilik balıkçı grubu, balina cesedine yaklaştıklarını ve çok ağır bir kokusunun olduğunu söyledi.
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Balina cesedinden gelen kötü koku sebebiyle ‘bu balinada bir şey var’ düşüncesine kapılan balıkçılar, cesedi sahile götürüp içine bakmak istedi.
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Küçük bir tekneyle cesedi kıyıya sürükleyen balıkçılar balinayı kestiklerinde, cesedin karnında ‘hazine’ buldu.
İspermeçet balinasının karnında katı balina kusmuğu olarak bilinen ve parfüm yapımında kullanılan 127 kilogram akamber bulan balıkçılar, bunu 1,5 milyon dolara sattı.
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