Balkonda çırptığı halı ölüme götürdü
Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi,4276 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 53 yaşındaki Satı Üçgül, balkon temizliğinin ardından halının tozunu çırpmak için aşağı sarkıttı.
Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi,4276 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 53 yaşındaki Satı Ü., balkon temizliğinin ardından halının tozunu çırpmak için aşağı sarkıttı.
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Bu sırada dengesini kaybeden Satı Ü., halıyla birlikte birinci kat balkonundan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Satı Ü.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Satı Ü.'ün çocukları gözyaşlarına boğuldu.
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Cesedin görünmemesi için ekipler etrafını bariyer ile kapattı. Cesedin yanı başında halının olduğu görüldü.
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