Balkondan atlamak isteyen kadını eşi de kurtaramadı; tartıştığı eşinin ellerinden kayıp düştü
Korkunç olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşandı. Eşiyle tartışarak kendisini balkondan aşağı atmaya kalkışan bir kadını eşi son anda yakalasa da balkondan sarkan kadını tutamayınca aşağı düşen kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar çiftin komşuları tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre eşiyle tartışan bir kadın, gece saatlerinde 1. katta yaşadığı evin balkona koştu. Kadın ardından balkondan aşağıya atlamak istedi.
Bu sırada arkadan gelen eşi, kadını kollarından yakaladı. Bir süre asılı kalan kadını kurtarmak için sokaktanda 2 kişi geldi.
Ancak aşağıya sarkan kadın yere düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, eşine ‘ne yapıyorsun sen’ diyerek tepki gösterdi.
