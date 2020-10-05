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  3. 05 Ekim 2020 01:06

Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı!

Kütahya'da psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi eline bıçak alıp, boynuna anten kablosu bağladıktan sonra balkondan atlamak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen kişi sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Bir kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı!

Ali Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın 5’inci katında oturan M.E, saat 06.00 sıralarında eline bıçak alıp balkondan atlamak istedi. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı!

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı!

Gelen polis ekipleri daire kapısına çıkarken, itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı.

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Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı!

Eve giren polis ve sağlık ekipleri M.E’yi balkondan içeriye almak için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E, balkonda bulunan çanak anten kablosunu boynuna dolayarak bir bacağını demir korkuluklardan aşağıya sarkıttı.

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