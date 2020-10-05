Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı!

Eve giren polis ve sağlık ekipleri M.E’yi balkondan içeriye almak için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E, balkonda bulunan çanak anten kablosunu boynuna dolayarak bir bacağını demir korkuluklardan aşağıya sarkıttı.