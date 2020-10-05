Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı!
Kütahya'da psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi eline bıçak alıp, boynuna anten kablosu bağladıktan sonra balkondan atlamak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen kişi sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Bir kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.
Ali Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın 5’inci katında oturan M.E, saat 06.00 sıralarında eline bıçak alıp balkondan atlamak istedi. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Gelen polis ekipleri daire kapısına çıkarken, itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı.