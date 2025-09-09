Balkondan çöp atıp, tepki gösteren temizlik işçisini dövdüler!

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan U. A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen U.A.’nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.Ö. ile S.Ö.’nün sorgularının sürdüğü, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.