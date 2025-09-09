Balkondan çöp atıp, tepki gösteren temizlik işçisini dövdüler!
Adana'da apartmanın 2'inci katından sokağa çöp atan Y.Ö ile oğlu S.Ö., kendilerine tepki gösteren belediye temizlik işçisini darbetti. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre, apartmanın 2’nci katındaki evlerinin balkonundan sokağa çöp attı.
Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi’nde görevli işçi U.A., Y.Ö.’ye tepki gösterdi.
Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darbetti. U.A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan U. A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen U.A.’nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.Ö. ile S.Ö.’nün sorgularının sürdüğü, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.