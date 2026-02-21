Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’dan Ramazan’da Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Ramazan etkinlikleri kapsamında yalnızca iftar programı değil, kültürel ve manevi içerikli organizasyonlar da gerçekleştirildi. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim söyleşisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleşen programda, Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayındaki yeri ve önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, söyleşi boyunca hem bilgi edinme hem de manevi atmosferi birlikte soluma fırsatı buldu.