Bandırma Belediye Başkanı Mirza, en beğenilen ilçe belediye başkanı seçildi
Gündemar Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçlarına göre Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, Balıkesir genelinde en beğenilen ilçe belediye başkanı seçildi. %19,9 oranındaki halk desteğiyle tüm ilçeler arasında 1. sırada yer alan Başkan Mirza, aynı zamanda kendi ilçesindeki memnuniyet oranıyla da dikkat çekti.
Balıkesir Genelinde En Beğenilen İlçe Belediye Başkanları:
1-Dursun Mirza (Bandırma) – %19,9
2-Hakan Şehirli (Altıeylül) – %17,5
3-Mesut Ergin (Ayvalık) – %11,5
4-Ali Kemal Deveciler (Burhaniye) – %7,5
5-İbrahim Palaz (Gönen) – %7,5
Ayrıca, Başkan Mirza kendi ilçesi Bandırma'da da %69,8 oranla en beğenilen 3. ilçe belediye başkanı oldu.
Kendi İlçesinde En Beğenilen Belediye Başkanları:
1-Serkan Sak (Sındırgı) – %80,6
2-Hakan Yıldırım Semizel (Susurluk) – %71,0
3-Dursun Mirza (Bandırma) – %69,8
4-Ramazan Bahçavan (Dursunbey) – %69,2
5-İbrahim Palaz (Gönen) – %64,1
Bu başarı, Bandırma’da hayata geçirilen şeffaf, katılımcı ve halk odaklı belediyecilik anlayışının halk tarafından büyük bir takdirle karşılandığını bir kez daha göstermiştir.
Başkan Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu başarı; birlikte yürüdüğümüz yolun, ürettiğimiz her hizmetin ve halkımızla kurduğumuz gönül bağının bir sonucudur. Bandırma’mız için gece gündüz demeden çalışmaya, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Bize güvenen ve destek veren tüm hemşehrilerimize, bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz, birlikte yürüyecek çok yolumuz var.”