Bandırma Belediye Başkanı Mirza, en beğenilen ilçe belediye başkanı seçildi

Başkan Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarı; birlikte yürüdüğümüz yolun, ürettiğimiz her hizmetin ve halkımızla kurduğumuz gönül bağının bir sonucudur. Bandırma’mız için gece gündüz demeden çalışmaya, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Bize güvenen ve destek veren tüm hemşehrilerimize, bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz, birlikte yürüyecek çok yolumuz var.”