Bandırma Belediyesi depreme dayanıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor
Bandırma Belediyesi, kentin geleceğini güvence altına almak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor.
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyerek binlerce vatandaşımızı kaybetmemize neden olan büyük depremler, ülkemizin tarihine kara bir gün olarak geçti.
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Bu acı felaketten ders çıkaran Bandırma Belediyesi, kentin geleceğini güvence altına almak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor.
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Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurularak, kent genelindeki riskli yapıların tespiti, güvenli konutların oluşturulması ve dayanıklı şehirleşme politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
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Bandırma Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen bu süreçte, bilimsel veriler ışığında kapsamlı analizler gerçekleştiriliyor.
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