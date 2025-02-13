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  4. Bandırma Belediyesi depreme dayanıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor

Bandırma Belediyesi depreme dayanıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor

Bandırma Belediyesi, kentin geleceğini güvence altına almak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bandırma Belediyesi depreme dayanıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor - Resim: 1

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyerek binlerce vatandaşımızı kaybetmemize neden olan büyük depremler, ülkemizin tarihine kara bir gün olarak geçti.

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Bandırma Belediyesi depreme dayanıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor - Resim: 2

Bu acı felaketten ders çıkaran Bandırma Belediyesi, kentin geleceğini güvence altına almak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor.

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Bandırma Belediyesi depreme dayanıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor - Resim: 3

Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurularak, kent genelindeki riskli yapıların tespiti, güvenli konutların oluşturulması ve dayanıklı şehirleşme politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

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Bandırma Belediyesi depreme dayanıklı bir kent için çalışmalarını sürdürüyor - Resim: 4

Bandırma Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen bu süreçte, bilimsel veriler ışığında kapsamlı analizler gerçekleştiriliyor.

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