Bandırma Belediyesi’nin Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Göreve geldiği 31 Mart seçimlerinin ardından kolları sıvayan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza şehirde bulunan eksikleri gidermek için harekete geçti.
Yenilenen Sevgi Yolu, daha modernize hala getirilen Emektar Hal Binası, açılan ve binlerce kişiye daha düşük fiyata yemek imkanı sağlayan 2 Kent Lokantası’nın ardından Kaşif Acar Caddesi üzerindeki Eski Belediye Binası onarıma alındı.
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Bakım çalışmaları sırasında binanın dış cephesinden başlanarak her noktasında kapsamlı onarım süreci yürütülüyor.
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Bu çalışmalar esnasında tarihi dokuyu koruma konusunda büyük özen gösterilerek Bandırma’nın tarihi mimarisinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir adım atılmış olacak.
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Eski Belediye Binası onarım süreciyle birlikte sadece fiziksel bir değişimden öte daha modern, daha sosyal ve kullanışlı bir hale getirilecek.
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