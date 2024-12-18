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  4. Bandırma Belediyesi’nin Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Bandırma Belediyesi’nin Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Göreve geldiği 31 Mart seçimlerinin ardından kolları sıvayan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza şehirde bulunan eksikleri gidermek için harekete geçti.

Bandırma Belediyesi’nin Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Resim: 1

Yenilenen Sevgi Yolu, daha modernize hala getirilen Emektar Hal Binası, açılan ve binlerce kişiye daha düşük fiyata yemek imkanı sağlayan 2 Kent Lokantası’nın ardından Kaşif Acar Caddesi üzerindeki Eski Belediye Binası onarıma alındı.

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Bandırma Belediyesi’nin Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Resim: 2

Bakım çalışmaları sırasında binanın dış cephesinden başlanarak her noktasında kapsamlı onarım süreci yürütülüyor.

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Bandırma Belediyesi’nin Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Resim: 3

Bu çalışmalar esnasında tarihi dokuyu koruma konusunda büyük özen gösterilerek Bandırma’nın tarihi mimarisinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir adım atılmış olacak.

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Bandırma Belediyesi’nin Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Resim: 4

Eski Belediye Binası onarım süreciyle birlikte sadece fiziksel bir değişimden öte daha modern, daha sosyal ve kullanışlı bir hale getirilecek.

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