Bandırma Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi'nde hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konuyla ilgili;

“Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi’mizde her yaştan vatandaşımıza sanat, spor ve üretimle dolu bir yaşam sunuyoruz. El sanatlarından müzik derslerine, satrançtan dansa kadar geniş bir yelpazede eğitim vererek hemşehrilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sağlıyoruz. Tüm Bandırmalılar’ı bu zengin ve öğretici ortamın bir parçası olmaya davet ediyorum.” dedi.