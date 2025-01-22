Bandırma Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi'nde hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar
Bandırma Belediyesi’nin kültür, sanat ve spor alanındaki önemli merkezlerinden biri olan Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi, dolu dolu programıyla her yaştan vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor.
Merkezde, Ahşap boyama, Kazaziye, Tokat baskı, Ahşap yakma, Dikiş, Nakış, Keçe, Panç gibi el sanatları, dolu dolu enerjisi ile Zumba dansı, sağlığa ve sağlıklı yaşama katkısı ile Pilates dersi, Keman, Bağlama, Gitar ve ritim dersleri ile müzik şöleni, satranç zeka ve strateji oyunu ve çocukların hayal dünyasına renklerle can veren Resim dersi gibi farklı alanlarda da eğitim veriliyor.
7’den 70’e herkese açık olan bu eğitimler sayesinde katılımcılar yeni beceriler kazanıyor. Eğlenirken öğreniyor öğrenirken üretiyorlar.
Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası. Vatandaşlarımız burada yeni arkadaşlıklar edinirken, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı yakalıyor.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konuyla ilgili;
“Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi’mizde her yaştan vatandaşımıza sanat, spor ve üretimle dolu bir yaşam sunuyoruz. El sanatlarından müzik derslerine, satrançtan dansa kadar geniş bir yelpazede eğitim vererek hemşehrilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sağlıyoruz. Tüm Bandırmalılar’ı bu zengin ve öğretici ortamın bir parçası olmaya davet ediyorum.” dedi.