Bandırma’da Cumhuriyet Coşkusu: Işın Karaca Sahne Aldı

Bandırma Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Işın Karaca’nın muhteşem konseriyle taçlandı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Bandırmalı, 102. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Bandırma'da Cumhuriyet Coşkusu: Işın Karaca Sahne Aldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Bandırma'da Cumhuriyet Coşkusu: Işın Karaca Sahne Aldı

“Işın Karaca’nın muhteşem performansıyla Cumhuriyet Bayramımızın sevincini hep birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 102. yılında bizimle olan herkese teşekkürler! Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak!”

Bandırma'da Cumhuriyet Coşkusu: Işın Karaca Sahne Aldı

Gece boyunca söylenen marşlar ve şarkılarla Bandırma sokakları kırmızı beyaza bürünürken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Bandırma'da Cumhuriyet Coşkusu: Işın Karaca Sahne Aldı

Bandırma Belediyesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında gün boyunca çeşitli etkinliklerle Bandırmalılara muhteşem bir gün yaşattı.

