Bandırma’da Cumhuriyet Coşkusu: Işın Karaca Sahne Aldı

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Bandırmalı, 102. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: