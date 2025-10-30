Bandırma’da Cumhuriyet Coşkusu: Işın Karaca Sahne Aldı
Bandırma Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Işın Karaca’nın muhteşem konseriyle taçlandı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Bandırmalı, 102. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
“Işın Karaca’nın muhteşem performansıyla Cumhuriyet Bayramımızın sevincini hep birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 102. yılında bizimle olan herkese teşekkürler! Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak!”
Gece boyunca söylenen marşlar ve şarkılarla Bandırma sokakları kırmızı beyaza bürünürken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.
Bandırma Belediyesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında gün boyunca çeşitli etkinliklerle Bandırmalılara muhteşem bir gün yaşattı.
