Bandırma'da metrekareye tam 70 kg yağış düştü her yer göle döndü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 saatte metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü ilçede, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Bandırma ilçesinde saat 06.00 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.
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Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallelerde bodrum ve zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.
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Meteoroloji verilerine göre Bandırma'ya 6 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Sağanağın gün içinde aralıklarla saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.
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Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Bandırma-Erdek istikameti Liman Yolu'nda da su baskını meydana geldi. Yol, biriken sular nedeniyle trafiğe kapatıldı. (DHA)
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