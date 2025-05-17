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Bandırma'da metrekareye tam 70 kg yağış düştü her yer göle döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 saatte metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü ilçede, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak: DHA
Bandırma'da metrekareye tam 70 kg yağış düştü her yer göle döndü - Resim: 1

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Bandırma ilçesinde saat 06.00 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.

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Bandırma'da metrekareye tam 70 kg yağış düştü her yer göle döndü - Resim: 2

Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallelerde bodrum ve zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

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Bandırma'da metrekareye tam 70 kg yağış düştü her yer göle döndü - Resim: 3

Meteoroloji verilerine göre Bandırma'ya 6 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Sağanağın gün içinde aralıklarla saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.

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Bandırma'da metrekareye tam 70 kg yağış düştü her yer göle döndü - Resim: 4

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Bandırma-Erdek istikameti Liman Yolu'nda da su baskını meydana geldi. Yol, biriken sular nedeniyle trafiğe kapatıldı. (DHA)

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