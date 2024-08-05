Bangladeş fena karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı

Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa etti. Hasina'nın kız kardeşi ile birlikte askeri helikopterle ülkeden ayrılarak Hindistan'a gittiği ifade ediliyor.