Bangladeş fena karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı
Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolara direnen Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in istifa ederek ülkeden kaçtı.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkede günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından istifa etti. Hasina'nın Hindistan'a kaçtığı ifade edilirken çok sayıda göstericinin de başbakanlık binasına girdiği bildirildi.
Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti.
Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa etti. Hasina'nın kız kardeşi ile birlikte askeri helikopterle ülkeden ayrılarak Hindistan'a gittiği ifade ediliyor.
Çeşitli basın kaynakları ise 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Hasina'nın resmi konutundan uzakta "güvenli bir sığınakta" kaldığını yazdı.