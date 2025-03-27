Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları için Bank of America'nın hem bu yıl hem de gelecek yıl için fiyat tahminleri belli oldu. İşte BofA'nın 2025 ve 2026 altın fiyatı tahminleri...
Bank of America (BofA), altın piyasasına ilişkin öngörülerini güncelleyerek, 2025 ve 2026 yılları için ons altın fiyatı tahminlerini revize etti.
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BofA daha önce ons altındaki beklentisini 2025 için 2.750 Dolar, 2026 yılı için ise 2.625 Dolar olarak tahmin etmişti.
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Banka tarafından bugün yayımlanan analiz notunda, 2025 yılı için ortalama ons altın fiyatının 3.063 dolar, 2026 yılı için ise 3.350 dolar seviyesinde olacağı tahmin edildi.
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Raporda, yatırımcı talebinde yaşanabilecek yüzde 10’luk bir artışın, önümüzdeki iki yıl içinde altının ons fiyatını 3.500 dolara kadar taşıyabileceği görüşü de yinelendi.
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