Banka faiz oranları düşüşe geçti! İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Dünya'da yer alan habere göre, yeni müşterilere uygulanan yüzde 20'ye kadar varabilen TL mevduat faizlerinin dışında hemen hemen tüm bankalarda 32 günlük TL mevduata uygulanan faiz oranları yüzde 15'in altına indi. Merkez Bankası'nın bankaların ortalamaları olarak verdiği veriye göre de 1 aylık TL mevduat faizi 25 Şubat haftasında yüzde 15,62 seviyesine geriledi. 18 Şubat haftasında bu oran yüzde 16,03 iken 28 Ocak haftasında ise yüzde 16,86 civarında bulunuyordu. Merkez Bankası verilerine göre 1 aylık vadenin yanı sıra 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık vadelerdeki TL mevduat faizlerinde de düşüş yaşandı. 28 Ocak haftasında 3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 19 iken 25 Şubat haftasında yüzde 17,23'e düştü. 1.77 puanlık gerileme yaşandı 3 ay vadeli TL mevduat faizlerinde ortalama olarak.