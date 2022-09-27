Banka promosyonunda çılgın rakam: 23 bin TL'ye yükseldi

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “6 ay önce 4 ilçe müdürlüğümüzle birlikte öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın banka promosyon ödemeleri ile ilgili banka ile sözleşme imzalandığını ve 11 bin lira gibi o günlerde rekor sayılabilecek bir promosyon anlaşmasına imza attıklarını hatırlatarak, “Geçen zaman içerisinde artan memur maaşları da göz önünde bulundurulduğunda promosyonun güncellenmesi için alandan çok sayıda talep geldiğini, bunun üzerine başlatmış oldukları sürecin sonunda bugün öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için müjdeli bir şekilde tamamladıklarını” ifade etti. Nisan ayında alınan 11 bin TL promosyona ek olarak 15 Ekim tarihinden itibaren tek seferde ödenmek üzere 12 bin lira ek promosyon sözleşmesine imza attıklarını vurgulayan İl Müdürü Emre Çay, “Tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.