Banka şubesinde dehşet saçan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta banka şubesini basan ve güvenliğin silahını alıp şube müdürünü rehin alan M.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.S.'nin ifadesinde "2 gün görev yaptığım bankada C.'ye ilgi duymaya başladım. Telefon numaramı kağıda yazarak bankadayken kendisine verdim. Beni arayıp 'Sen sapık mısın' diyerek telefonu kapattı. Bankaya giderek C.'yi korkutmak istedim. Sevgime karşılık alamadığım için yaptım" dediği öğrenildi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S., caddedeki banka şubesine geldi. İçeri giren şüpheli banka müdürü Ö.G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Güvenlik görevlisi F.D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarı çıkarak havaya 1 el ateş açtı.
SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye çıkarak elindeki silahla direnmeye başladı.
KÖPEKLE MÜDAHALE EDİLDİ
Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansa teslim edildi
. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Operasyon anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.