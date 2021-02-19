Bankacılığı bıraktı, eşiyle balık üreticisi oldu
ELAZIĞ'da yaşayan Kürşat Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibeyle bankacılığı bırakıp, eşi Tuğçe Kılıç ile alabalık üreticisi oldu. Çift, 4 kişiye istihdam sağlayıp, 3 yılda 350 ton balık üretimi yaparken, hedeflerinin yılda 400 ton üretim yapmak olduğunu söyledi.
Kürşat Kılıç, üniversiteden mezun olduktan sonra 2014 yılında bankada çalışmaya başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na proje yapan firmada çalışan eşi Tuğçe Kılıç'la ticarete atılmaya karar veren Kılıç, bankadaki işinden ayrıldı.
Çift, 2018 yılında 'TKDK IPARD II Projesi' dönemi kapsamında 1 milyon 730 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik yatırım ile Keban Baraj Gölü üzerinde alabalık üretim tesisi kurdu.
Tuğçe ve Kürşat Kılıç, yılda 200 ton üretimini yaptıkları alabalıkları firmalar aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç etmeye başladı. 4 kişiyi istihdam eden çiftin hedefi, üretimi 400 tona çıkararak, işlerini büyütmek.