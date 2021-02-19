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  3. 19 Şubat 2021 14:30

Bankacılığı bıraktı, eşiyle balık üreticisi oldu

ELAZIĞ'da yaşayan Kürşat Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibeyle bankacılığı bırakıp, eşi Tuğçe Kılıç ile alabalık üreticisi oldu. Çift, 4 kişiye istihdam sağlayıp, 3 yılda 350 ton balık üretimi yaparken, hedeflerinin yılda 400 ton üretim yapmak olduğunu söyledi.

Bankacılığı bıraktı, eşiyle balık üreticisi oldu

Kürşat Kılıç, üniversiteden mezun olduktan sonra 2014 yılında bankada çalışmaya başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na proje yapan firmada çalışan eşi Tuğçe Kılıç'la ticarete atılmaya karar veren Kılıç, bankadaki işinden ayrıldı. 

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Bankacılığı bıraktı, eşiyle balık üreticisi oldu

Çift, 2018 yılında 'TKDK IPARD II Projesi' dönemi kapsamında 1 milyon 730 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik yatırım ile Keban Baraj Gölü üzerinde alabalık üretim tesisi kurdu. 

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Bankacılığı bıraktı, eşiyle balık üreticisi oldu

Tuğçe ve Kürşat Kılıç, yılda 200 ton üretimini yaptıkları alabalıkları firmalar aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç etmeye başladı. 4 kişiyi istihdam eden çiftin hedefi, üretimi 400 tona çıkararak, işlerini büyütmek. 

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Bankacılığı bıraktı, eşiyle balık üreticisi oldu

'400 TON KAPASİTEMİZ VAR'
Kürşat Kılıç, eşinin teşvikiyle bu işe girmeye karar verdiklerini belirterek, "Projeleri eşim yazdı. Bunun neticesinde 2017'de başlayan süreç projelendirme, yapım aşaması ve üretim safhası, bu yıl itibarıyla devam ediyor. 

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