''Bankacıyım'' diyerek kandırdığı kadını 809 bin lira dolandırdı
İstanbul Kadıköy'de 62 yaşındaki bir kadın, telefonda kendisini bankacı olarak tanıtan dolandırıcıya 809 bin lira kaptırdı.
Kaynak: DHA
Göztepe Mahallesi'nde polise başvuran N.Ö., kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
N.Ö.’nün polisteki ifadesinde, “Beni telefonla arayıp kredi sigortalarımın iptal edileceğini, zarara uğramamam için 809 bin liramı söyleyecekleri hesaba göndermemi istediler. Ben de inanıp gönderdim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım." dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
N.Ö.’nün şikâyetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, gönderilen parayı bankadan çeken şüphelinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.
Teknik takibin ardından şüpheli F.D. gözaltına alındı.
