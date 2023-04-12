Bankada 5 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri yayınlandı

NE OLDU?

Bir bankada 10 Nisan’da meydana gelen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Kentucky Valisi Andy Beshear ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “LMPD Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin” ifadelerini kullanmıştı.