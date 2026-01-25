Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45,50'ten yüzde 38'e düşürme kararının ardından bankaların Türk Lirası mevduatlarına verdiği faiz oranları da değişmişti. İşte 25 Ocak itibariyle Türk Lirası birikimlerine yüzde 40'ın üzerinde faiz veren sadece 10 banka kaldı. İşte TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getiri hesabı...
Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.29.473,97 TL
ING Bank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 26.128,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.128,77 TL
