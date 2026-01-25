  1. Anasayfa
  4. Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45,50'ten yüzde 38'e düşürme kararının ardından bankaların Türk Lirası mevduatlarına verdiği faiz oranları da değişmişti. İşte 25 Ocak itibariyle Türk Lirası birikimlerine yüzde 40'ın üzerinde faiz veren sadece 10 banka kaldı. İşte TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getiri hesabı...

Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

1 / 10
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu - Resim: 2

Denizbank

Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.29.473,97 TL

2 / 10
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu - Resim: 3

ING Bank

Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL

3 / 10
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu - Resim: 4

QNB

Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 26.128,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.128,77 TL

4 / 10