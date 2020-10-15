Bankadan çektiği 100 TL’de 50 TL’nin baskısını görünce şok oldu!

Diğer basım hatası olan paralardan çok farklı, genelde diğer basım hatalarında paradan bir sıfır eksik ve şerit kapalı olur. Ama bu parada tam tersine alt tarafta 50 TL’nin baskısı ve bir sıfırın fazla olduğu görülüyor. Bu beni çok şaşırttı.