Bankadan kredi çekenler dikkat! O ücreti ödemeyin
Ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlarında indirim yapılmıştı. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmak isteyen şirketlerden yüksek komisyon bedeli istediği öğrenildi.
Ekonomi yönetimi ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar standartlaştırarak maliyetleri düşürdü. Buna göre ticari kredilerde erken kapama komisyonu kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’i, 2 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 2’yi aşamayacaktı. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmaya çalışan şirketlerden yüksek komisyon istemeyi sürdürdüğü öğrenildi.
500 BİN TL’LİK KREDİ
Bunun son örneği Bursa’da yaşandı. 9 çalışanı olan bir şirket 2017 yılında bir bankadan aldığı 4 yıl vadeli 500 bin liralık krediyi vadesinden önce kapatmak için başvuruda bulundu. Bankanın şirketten erken ödeme komisyonu adı altında kredinin yüzde 15’i kadar ekstra ödeme istediği öğrenildi.
Son düzenlemeye göre bankanın yüzde 1 talep etmesi gerekirken yüzde 15’lik komisyon talebinde bulunması çok büyük haksızlık. Çünkü söz konusu kredinin yıllık maliyeti zaten yüzde 15 düzeyinde.