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  3. 03 Mart 2020 07:41

Bankadan kredi çekenler dikkat! O ücreti ödemeyin

Ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlarında indirim yapılmıştı. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmak isteyen şirketlerden yüksek komisyon bedeli istediği öğrenildi.

Bankadan kredi çekenler dikkat! O ücreti ödemeyin

Ekonomi yönetimi ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar standartlaştırarak maliyetleri düşürdü. Buna göre ticari kredilerde erken kapama komisyonu kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’i, 2 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 2’yi aşamayacaktı. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmaya çalışan şirketlerden yüksek komisyon istemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

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Bankadan kredi çekenler dikkat! O ücreti ödemeyin

500 BİN TL’LİK KREDİ
Bunun son örneği Bursa’da yaşandı. 9 çalışanı olan bir şirket 2017 yılında bir bankadan aldığı 4 yıl vadeli 500 bin liralık krediyi vadesinden önce kapatmak için başvuruda bulundu. Bankanın şirketten erken ödeme komisyonu adı altında kredinin yüzde 15’i kadar ekstra ödeme istediği öğrenildi.

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Bankadan kredi çekenler dikkat! O ücreti ödemeyin

Son düzenlemeye göre bankanın yüzde 1 talep etmesi gerekirken yüzde 15’lik komisyon talebinde bulunması çok büyük haksızlık. Çünkü söz konusu kredinin yıllık maliyeti zaten yüzde 15 düzeyinde.

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Bankadan kredi çekenler dikkat! O ücreti ödemeyin

Benzer sorun yaşayan şirketler yüksek komisyonun nedenini sorduğunda bazı bankalar karşılarına imzaladıkları sözleşmeleri çıkarıyor.

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