Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi
Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. 3 milyon TL'lik konut kredisi için ödeme planı belli oldu.
Yeni bir ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte konut kredisine talebin daha da artacağı tahmin ediliyor.
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Son oranlara göre bankadan 3 milyon lira konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar belli oldu.
İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve ödeme planı…
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AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.785.895 TL
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DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.
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