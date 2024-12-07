  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi

Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi

Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. 3 milyon TL'lik konut kredisi için ödeme planı belli oldu.

Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi - Resim: 1

Yeni bir ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte konut kredisine talebin daha da artacağı tahmin ediliyor. 

1 / 10
Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi - Resim: 2

Son oranlara göre bankadan 3 milyon lira konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar belli oldu.

İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve ödeme planı…

2 / 10
Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi - Resim: 3

AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

3 / 10
Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi - Resim: 4

DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.

4 / 10