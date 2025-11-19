Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti
Bankalar Kasım ayı kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu. duyurdu. İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 1.35'e kadar gerilerken 12 ay vadeli 100 bin TL kredi için en düşük krediyi isteyen banka da değişti. İşte bankaların Kasım ayı güncel kredi olanakları...
AKBANK – 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %4,45
Toplam Ödeme: 141.950 TL
Aylık Taksit: 11.788 TL
ALTERNATİF BANK – BİREYSEL DİJİTAL KREDİ
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 125.611 TL
Aylık Taksit: 10.426 TL
CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %3,61
Toplam Ödeme: 133.556 TL
Aylık Taksit: 11.088 TL
