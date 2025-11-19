  1. Anasayfa
  4. Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti

Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti

Bankalar Kasım ayı kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu. duyurdu. İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 1.35'e kadar gerilerken 12 ay vadeli 100 bin TL kredi için en düşük krediyi isteyen banka da değişti. İşte bankaların Kasım ayı güncel kredi olanakları...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
AKBANK – 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

AKBANK – 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,45
Toplam Ödeme: 141.950 TL
Aylık Taksit: 11.788 TL

ALTERNATİF BANK – BİREYSEL DİJİTAL KREDİ

ALTERNATİF BANK – BİREYSEL DİJİTAL KREDİ

Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 125.611 TL
Aylık Taksit: 10.426 TL
 

CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,61
Toplam Ödeme: 133.556 TL
Aylık Taksit: 11.088 TL

