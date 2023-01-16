Bankalar kredi vermeye başladı: İşte Yeni Evim konut kredisi için tüm şartlar...
Ucuz faizli konut kredisinde tüm detaylar bakanlığın hazırladığı web sitesinde paylaşıldı. İşte Yeni Evim konut kampanyasında kredi kullanmak için istenilen tüm şartlar...
Düşük faizli konut kredisi, Yeni Evim konut kampanyası ile birlikte bugün devreye girdi. Orta gelirli vatandaşları 81 ilde uygun vade yapısıyla ev sahibi yapmayı amaçlayan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamındaki başvurular bugün başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘kira öder gibi ev sahibi olduğunuz bir sistem’ diyerek tanıttığı konut kampanyasındaki detaylar da belli oldu. Yeni hafta ile birlikte orta gelirli vatandaşlar bankalara başvurarak ucuz faizli konut kredisi çekebilecek. 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat imkanı, yüzde 0,69’dan başlayan faiz oranı 5 milyon liraya kadar kredi ve ilk 3 yılda taksitlere destek için belirlenen bankalara gitmek yeterli olacak. Vatandaşlardan herhangi bir ücret ya da kura sonucu beklemeleri istenmeyecek.
18 yaş üstü herhangi bir konutu olmayan ya da son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış herkes ‘yeni evim’ kampanyasına başvurabilecek. Birinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 80 bin lira, ikinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 60 bin lira, üçüncü bölge için ise 45 bin lira olması gerekiyor.
Birinci bölge kapsamında İstanbul var. Çekilecek kredi miktarında sınır 5 milyon lira, ikinci bölge olan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla için ise üst sınır 3 milyon lira, üçüncü bölge olarak belirlenen diğer tüm illerde kredi miktarı da 2 milyon lira ile sınırlandırıldı.