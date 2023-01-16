Bankalar kredi vermeye başladı: İşte Yeni Evim konut kredisi için tüm şartlar...

18 yaş üstü herhangi bir konutu olmayan ya da son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış herkes ‘yeni evim’ kampanyasına başvurabilecek. Birinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 80 bin lira, ikinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 60 bin lira, üçüncü bölge için ise 45 bin lira olması gerekiyor.