Bankalar musluğu açtı: İşte 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar
Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Sıfır faizli kredi tutarı 55 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte o bankalar...
Bankalar yeni müşterilerin özel faizsiz kredi kampanyası sunuyor. 55 bin TL'ye kadar kredi seçenekleri sunan bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Özellikle 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi kampanyaları, müşterilerin hesaplarına hızlı bir nakit akışı imkanı sunuyor. Peki, hangi bankalar 0 faizli kredi sağlıyor? İşte detaylar:
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AKBANK
6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL fırsat sağlıyor.
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DENİZBANK
6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
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ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.
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