Bankalar musluğu açtı: İşte 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar

Bankalar yeni müşterilerin özel faizsiz kredi kampanyası sunuyor. 55 bin TL'ye kadar kredi seçenekleri sunan bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Özellikle 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi kampanyaları, müşterilerin hesaplarına hızlı bir nakit akışı imkanı sunuyor. Peki, hangi bankalar 0 faizli kredi sağlıyor? İşte detaylar: