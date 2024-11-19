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Bankalar musluğu açtı: İşte 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Sıfır faizli kredi tutarı 55 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte o bankalar...

Bankalar musluğu açtı: İşte 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar - Resim: 1

Bankalar yeni müşterilerin özel faizsiz kredi kampanyası sunuyor. 55 bin TL'ye kadar kredi seçenekleri sunan bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Özellikle 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi kampanyaları, müşterilerin hesaplarına hızlı bir nakit akışı imkanı sunuyor. Peki, hangi bankalar 0 faizli kredi sağlıyor? İşte detaylar:

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Bankalar musluğu açtı: İşte 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar - Resim: 2

AKBANK
6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL fırsat sağlıyor.

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Bankalar musluğu açtı: İşte 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar - Resim: 3

DENİZBANK
6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

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Bankalar musluğu açtı: İşte 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar - Resim: 4

ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.

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