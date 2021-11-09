Bankalar promosyonları zamladı... İşte bankaların emekli promosyonları

Akbank

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar devam ediyor.