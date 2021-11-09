Bankalar promosyonları zamladı... İşte bankaların emekli promosyonları
Bankalar promosyon yarışına hız verdi. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya çıktı.
Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye gerek yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir. İşte detaylar...
Akbank
Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar devam ediyor.
Denizbank
Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar sürüyor.
Fibabanka
Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.