Bankalardan bayram müjdesi! İşte bankaların bayram kredileri
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bankaların bayram kredisi kampanyaları gündeme geldi. Peş peşe kampanyaları açıklayan bankalar, 3 ay ertelemeli bayram kredisi paketlerini müşterilerin beğenisine sundu.
İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ
İş Bankası'nın bayram kredisi kampanyasında faiz oranı kişiye özel belirleniyor. Kampanyada 50.000 TL'ye kadar, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı bulunuyor.
QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ
Finansbank, aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bayrama özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak için internet sayfasındaki başvuru formunu doldurabilir, size en yakın şubeye gidebilir veya 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.
ŞEKERBANK BAYRAM KREDİSİ
Şekerbank da yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlatan bankalar arasında. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.