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  3. 26 Temmuz 2020 23:27

Bankalardan bayram müjdesi! İşte bankaların bayram kredileri

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bankaların bayram kredisi kampanyaları gündeme geldi. Peş peşe kampanyaları açıklayan bankalar, 3 ay ertelemeli bayram kredisi paketlerini müşterilerin beğenisine sundu.

Bankalardan bayram müjdesi! İşte bankaların bayram kredileri

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ
İş Bankası'nın bayram kredisi kampanyasında faiz oranı kişiye özel belirleniyor. Kampanyada 50.000 TL'ye kadar, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı bulunuyor.

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Bankalardan bayram müjdesi! İşte bankaların bayram kredileri

QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ
Finansbank, aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bayrama özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak için internet sayfasındaki başvuru formunu doldurabilir, size en yakın şubeye gidebilir veya 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

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Bankalardan bayram müjdesi! İşte bankaların bayram kredileri

ŞEKERBANK BAYRAM KREDİSİ
Şekerbank da yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlatan bankalar arasında. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

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Bankalardan bayram müjdesi! İşte bankaların bayram kredileri

VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ
Vakıf Bank ihtiyaç duyanlar için 60 aya varan vadeler, aylık %0,86'dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası'nı başlattı.

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