Bankalardan düşük faizli bayram kredisi! İşte en düşük kredi faiz oranları
Bankalar, Kurban Bayramı öncesi kredi kampanyalarını duyurdu. İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 1.35'e kadar geriledi. İşte banka banka kredi faiz oranları...
Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı.
En düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. 50 bin lira kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 lira ödeme yapması gerekiyor.
İşte banka banka kredi faiz oranları...
50 BİN TL KREDİ İÇİN FAİZ ORANLARI VE ÖDEME TABLOSU (12 AY)
ING Bank
Kredi Faizi (%): 1,35
Aylık ödeme (TL): 4.618
Toplam ödeme (TL): 55.682
Türkiye İş Bankası
Kredi Faizi (%): 1,65
Aylık ödeme (TL): 4.722
Toplam ödeme (TL): 56.928
Yapı Kredi
Kredi Faizi (%): 2,32
Aylık ödeme (TL): 4.958
Toplam ödeme (TL): 59.765
QNB Finansbank
Kredi Faizi (%): 1,39
Aylık ödeme (TL): 4.632
Toplam ödeme (TL): 55.847
Ziraat Bankası
Kredi Faizi (%): 1,54
Aylık ödeme (TL): 4.683
Toplam ödeme (TL): 56.469
Vakıfbank
Kredi Faizi (%): 1,54
Aylık ödeme (TL): 4.683
Toplam ödeme (TL): 56.469
Alternatifbank
Kredi Faizi (%): 1,63
Aylık ödeme (TL): 4.715
Toplam ödeme (TL): 56.845
Halkbank
Kredi Faizi (%): 1,67
Aylık ödeme (TL): 4.729
Toplam ödeme (TL): 57.012
Akbank
Kredi Faizi (%): 1,82
Aylık ödeme (TL): 4.781
Toplam ödeme (TL): 57.654
Fibabanka
Kredi Faizi (%): 1,85
Aylık ödeme (TL): 4.792
Toplam ödeme (TL): 57.767