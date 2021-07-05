Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı büyüdü: Emekliye 2000 TL gelir

Hem devlet hem de özel bankalar yeni emekli müşterileri için sıraya girdi. Yeni emekliler ile birlikte daha önce emekli olanları da kendilerine çekmek isteyen bankalar 500TL’den 2 bin TL’ye varan promosyon miktarları belirledi. Emekliler seçecekleri bankadan maaşlarının yanında promosyon da alacak. Fırsatları kaçırmamak için bankaların listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.