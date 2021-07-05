Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı büyüdü: Emekliye 2000 TL gelir
Temmuz ayında yapılan zamnın yanında, bankalar da yeni emekli müşterisi için sıraya girdi. İşte bankaların emeklilere verdiği promosyon fırsatları.
Hem devlet hem de özel bankalar yeni emekli müşterileri için sıraya girdi. Yeni emekliler ile birlikte daha önce emekli olanları da kendilerine çekmek isteyen bankalar 500TL’den 2 bin TL’ye varan promosyon miktarları belirledi. Emekliler seçecekleri bankadan maaşlarının yanında promosyon da alacak. Fırsatları kaçırmamak için bankaların listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.
İŞTE BANKALARIN VERECEĞİ PROMOSYON LİSTESİ
Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor.
Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor.
Emekliler bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için koşulların olup, olmadığını da sorguluyor.