Bankalardan emekliye promosyon yarışı.. 2 bin TL'ye kadar çıkıyor!
3 yıllık taahhüt ile maaşlarını istedikleri bankaya taşıyan emekliler ödeme imkanından yararlanabiliyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor.
Emekliler, banka promosyonu ile ek gelire kavuştu. 3 yılda bir maaşının yatırıldığı bankadan ödeme alma imkanı elde etti.
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2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor.
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Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira ödüyor. Ancak alınacak tutar kampanyalarla 2 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
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BUNLARA DİKKAT EDİN!
● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz..
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