Bankalardan şimdi de bedava akaryakıt kampanyası: 10 litre yakıt veren bile var
Bankalar ile akaryakıt istasyonları arasında yapılan anlaşmalar sayesinde artık müşterilerine pek çok banka kendi kredi kartıyla yapılan alışverişlerde sürücüler yaklaşık 10 litreye varan akaryakıt alma imkanı tanıyor... Peki hangi bankanın kartı ne kadar akaryakıt alımı imkanı sunuyor ? İşte alfabetik olarak banka banka tam liste...
Kaynak: NTV
Akbank Axess: Petrol Ofisi istasyonlarında 4 kez 900 liralık akaryakıt alımına 300 lira indirim veya puan.
Denizbank Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 5 kez 1500 liralık harcamaya 500 lira indirim veya puan.
Halkbank Paraf: Total ve Moil istasyonlarında 4 kez 1000 liralık harcamaya 300 lira indirim.
TEB Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 2000 liralık akaryakıt alımına 250 lira indirim.
