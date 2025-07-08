Bankaların 0 faizli hoşgeldin kredi kampanyalarında tutar 85 bin TL'ye çıktı

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar gözünü bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına çevirdi. Bankalar ise özellikle yeni müşteri kazanmak adına faizsiz kredi yarışına girmiş durumda. Son dönemde dikkat çeken kampanyalarda, faizsiz kredi tutarları 85 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyenler için alt sınır ise 50 bin TL olarak belirlendi. Kampanya koşulları ve kredi detayları ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.