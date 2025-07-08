Bankaların 0 faizli hoşgeldin kredi kampanyalarında tutar 85 bin TL'ye çıktı
Bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle faizsiz kredi üst limiti 85 bin liraya ulaştı. İşte 50 bin TL'den 85 bin TL'ye kadar müşterilerine faizsiz hoşgeldin kredisi veren bankalar...
İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar gözünü bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına çevirdi. Bankalar ise özellikle yeni müşteri kazanmak adına faizsiz kredi yarışına girmiş durumda. Son dönemde dikkat çeken kampanyalarda, faizsiz kredi tutarları 85 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyenler için alt sınır ise 50 bin TL olarak belirlendi. Kampanya koşulları ve kredi detayları ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
İşte 8 Temmuz 2025 itibariyle 50 bin TL'den 85 bin TL'ye kadar faizsiz hoşgeldin kredisi sunan bankalar...
Denizbank: 50 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans)
Türkiye İş Bankası: 55 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap)