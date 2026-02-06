Bankaların 0 faizli kredilerinde 100 bin TL sınırı aşıldı
Bankaların yeni müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyaları Şubat ayında yeniden güncellendi. Bankaların müşterilerine sunduğu faizsiz kredi teklifleri 100 bin TL'ye kadar ulaştı. İşte 55 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar müşterilerine faizsiz hoşgeldin kredisi veren 5 banka...
Türkiye İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
30.000 TL, %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)
60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)
65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)
Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam: 100.000 TL
