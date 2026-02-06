  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bankaların 0 faizli kredilerinde 100 bin TL sınırı aşıldı!

Bankaların 0 faizli kredilerinde 100 bin TL sınırı aşıldı

Bankaların yeni müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyaları Şubat ayında yeniden güncellendi. Bankaların müşterilerine sunduğu faizsiz kredi teklifleri 100 bin TL'ye kadar ulaştı. İşte 55 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar müşterilerine faizsiz hoşgeldin kredisi veren 5 banka...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Bankaların 0 faizli kredilerinde 100 bin TL sınırı aşıldı - Resim: 1

Türkiye İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

30.000 TL, %0 faizli ek hesap

Toplam: 55.000 TL

1 / 5
Bankaların 0 faizli kredilerinde 100 bin TL sınırı aşıldı - Resim: 2

QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

Toplam: 85.000 TL

2 / 5
Bankaların 0 faizli kredilerinde 100 bin TL sınırı aşıldı - Resim: 3

DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL

3 / 5
Bankaların 0 faizli kredilerinde 100 bin TL sınırı aşıldı - Resim: 4

Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)

Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit

40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

Toplam: 100.000 TL

4 / 5