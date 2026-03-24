Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların yeni müşterilerine özel sundukları sıfır faizli hoşgeldin kredisi kampanyaları devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Bankalar yeni müşterilerini bekliyor, faizsiz kredi limitleri 100 bin TL rekoruna ulaştı. Enflasyonist ortamda "bedava kredi" imkanı sunan bankalar, taksitli nakit avans ve ihtiyaç kredisi paketlerini güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Şartlar neler? İşte 2026 Mart ayı itibarıyla en yüksek faizsiz kredi veren 6 banka...
Yüksek faiz oranları karşısında nakit arayan vatandaşlar için bankalardan müjdeli haber geldi. Yeni müşteri kazanmak isteyen dev bankalar, "Sıfır Faizli" paketlerinde limiti ilk kez 100 bin TL bandına taşıdı. 2026 yılının en iddialı kampanyalarıyla bankalar, hem kredi hem de taksitli nakit avans seçeneklerini birleştirerek tüketicinin yüzünü güldürüyor.
Bu kampanyalardan yararlanmak için temel şart, ilgili bankanın ilk kez müşterisi olmak ve başvuruyu bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirmek. Uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan vatandaşlar, kredi notu uygunluğu doğrultusunda anında parayı hesabında görebiliyor.
Mart ayı itibarıyla listelerin başında yer alan bankalar, geri ödemede tek kuruş faiz almadan 6 aya varan vadeler sunuyor. İşte piyasanın en yüksek limitli faizsiz kredi veren o bankaları:
Akbank
45.000 TL %0 kredi (12 ay)
25.000 TL %0 taksitli avans
Toplam: 70.000 TL