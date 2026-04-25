Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Nakit ihtiyacı olanlar için bankaların faizsiz hoşgeldin kredisi kampanyaları sürüyor.. Bankalar, yeni müşteri kazanımı için rekabeti zirveye taşıyarak sıfır faizli kredi limitlerini 100 bin TL’ye kadar yükseltti. Taksitli nakit avans ve hoş geldin kredisi paketlerinde Nisan ayı güncellemeleri tamamlandı. İşte en yüksek faizsiz kredi sunan bankalar...
Enflasyonist ortamda nakit akışını yönetmek isteyen vatandaşlar için bankalardan devrim niteliğinde hamleler gelmeye devam ediyor. Bankaların "yeni müşterilere özel" sunduğu faizsiz nakit avans ve kredi kampanyalarında, 2026 yılı itibarıyla psikolojik sınır olan 100 bin TL rekoruna ulaşıldı.
Bankalar, dijital kanallar üzerinden müşteri portföylerini genişletmek amacıyla sundukları "Hoş Geldin" paketlerini güncelledi. Kampanyalar genellikle iki aşamadan oluşuyor: Belirli bir tutarda doğrudan faizsiz ihtiyaç kredisi ve kredi kartı üzerinden tanımlanan faizsiz taksitli nakit avans.
Bu kredilerden yararlanmak için temel şart, daha önce ilgili bankanın müşterisi olmamaktır. Başvuruların büyük bir çoğunluğu bankaların mobil uygulamaları üzerinden "Müşteri Ol" butonu kullanılarak, görüntülü görüşme yoluyla tamamlanabiliyor. Kredi notunun belirli bir seviyenin üzerinde olması, limitin onaylanması için en kritik faktör olarak öne çıkıyor.
eki, hangi banka ne kadar veriyor? Başvuru şartları neler? İşte bedava kredi imkanı sunan 6 dev bankanın güncel listesi.
Türkiye İş Bankası
25.000 TL %0 taksitli avans
30.000 TL %0 ek hesap
Toplam: 55.000 TL