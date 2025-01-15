Bankaların 2025 yılı faizsiz hoşgeldin kredileri kampanyaları belli oldu
Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları yeni yılda da devam ediyor. Sıfır faizli kredi tutarı 55 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte o 7 banka ve yeni müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyaları...
AKBANK
Akbank yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avansı içeriyor.
DENİZBANK
Denizbank yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 3 ay vadeli, 20.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.
ENPARA
Enpara yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 35 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 aya varan vade ile, 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisini içeriyor.
GARANTİ BBVA
Garanti Bankası yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 50 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.