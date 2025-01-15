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  4. Faizsiz kredi veren bankalar musluğu açtı: 55 bin TL'ye yükseldi

Bankaların 2025 yılı faizsiz hoşgeldin kredileri kampanyaları belli oldu

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları yeni yılda da devam ediyor. Sıfır faizli kredi tutarı 55 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte o 7 banka ve yeni müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyaları...

Bankaların 2025 yılı faizsiz hoşgeldin kredileri kampanyaları belli oldu - Resim: 1

AKBANK

Akbank yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avansı içeriyor.

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Bankaların 2025 yılı faizsiz hoşgeldin kredileri kampanyaları belli oldu - Resim: 2

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 3 ay vadeli, 20.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

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Bankaların 2025 yılı faizsiz hoşgeldin kredileri kampanyaları belli oldu - Resim: 3

ENPARA

Enpara yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 35 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 aya varan vade ile, 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisini içeriyor.

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Bankaların 2025 yılı faizsiz hoşgeldin kredileri kampanyaları belli oldu - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 50 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

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