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Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı

Yeni bir ev sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu bankaların konut kredilerinde 2025 yılı kampanyaları belli oldu. Bankalar arasındaki konut kredisi yarışında faiz oranları yüzde 3'ünde altına inerken konut kredisinde %3 ve altında faiz talep eden sadece 4 banka var. İşte 3 milyon TL üzerinden örnek konut kredisi ödeme planı hesaplamasıyla o bankalar...

Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı - Resim: 1

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 92.669,75 TL

Toplam Ödeme: 11.152.070 TL

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Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı - Resim: 2

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 92.392,97 TL

Toplam Ödeme: 11.109.216 TL

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Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı - Resim: 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 90.185,54 TL

Toplam Ödeme: 10.864.119 TL

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Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.787.035 TL

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