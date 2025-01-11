Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı
Yeni bir ev sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu bankaların konut kredilerinde 2025 yılı kampanyaları belli oldu. Bankalar arasındaki konut kredisi yarışında faiz oranları yüzde 3'ünde altına inerken konut kredisinde %3 ve altında faiz talep eden sadece 4 banka var. İşte 3 milyon TL üzerinden örnek konut kredisi ödeme planı hesaplamasıyla o bankalar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 92.669,75 TL
Toplam Ödeme: 11.152.070 TL
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TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 92.392,97 TL
Toplam Ödeme: 11.109.216 TL
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GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %2,91
Aylık Taksit: 90.185,54 TL
Toplam Ödeme: 10.864.119 TL
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AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.787.035 TL
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