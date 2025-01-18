Bankaların emekli promosyonlarında 20 bin lira sınırı aşıldı
Yeni yıl ile birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekliler maaşlarını taşıyarak 21 bin liraya kadar promosyon alabiliyor. İşte güncel promosyon kampanyaları...
Bankalar emekli promosyonlarını yeni yıl itibariyle güncellendi. Emekliler 21 bin liraya varan promosyon hakkı elde edebiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
İşte 2025 ocak ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri;
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.
Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
ALBARAKA
14 Ekim 2024 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Ayrıca müşterileri bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.
DENİZBANK
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 04.10.2024 ile 31.01.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.