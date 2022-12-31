Bankaların EYT'li promosyonları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Meclis'e gelecek" diyerek açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi daha yasallaşmadan bankalar emekli olacak hak sahipleri için promosyon yarışına başladı. İşte bankaların 2023 EYT'li promosyonları...
EYT düzenlemesi öncesi Milyonlarca emekli 2022 yılında özel ve kamu bankalarının güncellediği promosyon kampanyalarından yararlandı.
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Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü karşılığında emeklilere bir defaya mahsus olarak ödenen promosyon tutarları yıl içerisinde 10 bin lira seviyesini geçti.
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Erdoğan'ın açıkladığı ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT tasarısı ile birlikte emekli ekosistemine dahil olacak birçok kişi için bankalar yeniden kolları sıvadı.
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Asgari ücrette yapılacak artışın açıklanması, önümüzdeki hafta emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının da duyurulacak olmasıyla birlikte 2023 yılında emekliler için promosyon ödemelerinde de güncellemeye gidilecek.
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