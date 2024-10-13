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Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı

Bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarına devam ediyor. Yeni müşterilere 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sunuluyor. İşte 0 faizli kredi veren bankalar...

Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı - Resim: 1

 AKBANK

 Akbank 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanı sunuyor.

 Kampanyadan 16 Temmuz 2024 – 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

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Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı - Resim: 2

ALBARAKATÜRK

 Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.

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Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı - Resim: 3

DENİZBANK

 Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan %0 faizli kredi fırsatı imkanı sunuyor.

 Kampanyadan 30.09.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.

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Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı - Resim: 4

 ENPARA

 Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

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