Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı
Bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarına devam ediyor. Yeni müşterilere 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sunuluyor. İşte 0 faizli kredi veren bankalar...
AKBANK
Akbank 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanı sunuyor.
Kampanyadan 16 Temmuz 2024 – 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.
ALBARAKATÜRK
Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.
DENİZBANK
Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan %0 faizli kredi fırsatı imkanı sunuyor.
Kampanyadan 30.09.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.
ENPARA
Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.