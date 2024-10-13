Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanı sunuyor.

Kampanyadan 16 Temmuz 2024 – 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.